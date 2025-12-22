В КЧР двое детей получили травмы рук и лица, играя с порошком от петарды

В Карачаево-Черкесии двое детей получили тяжелые травмы, играя с содержимым петарды. Об этом информирует «КП — Северный Кавказ» со ссылкой на МВД республики.
Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря. Девятилетний и одиннадцатилетний жители микрорайона Московский, вместо того чтобы взрывать петарды, решили вскрыть их. Они пересыпали содержимое в стеклянную кофейную банку и подожгли смесь. Произошла детонация, и оба ребенка получили ранения лица и рук.
После происшествия правоохранители проверили точку, где несовершеннолетние приобрели пиротехнику. Продавец был привлечен к административной ответственности за ведение бизнеса без государственной регистрации и за незаконную продажу запрещенных товаров.
В настоящее время детям оказана необходимая медицинская помощь, они находятся в лечебном учреждении.
