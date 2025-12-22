Новые граффити Бэнкси появились недалеко от Посольства России в Лондоне

В британских СМИ пишут, что произведение, вероятно, посвящено проблеме детской бездомности.
Работа, размещённая на стене гаражей на улице Queen’s Mews, привлекла внимание и быстро стала популярной. В этот же день в другом районе Лондона была замечена похожая работа, однако Бэнкси не подтвердил, что она принадлежит ему.
Ранее Бэнкси показал новую картину на здании Королевского судебного двора в Лондоне. Она представляла собой образ судьи, занёсшего молоток над активистом-протестующим. Однако после появления рисунка здание сначала закрыли защитными экранами, а затем приступили к очистке поверхности. Предполагаемое имя художника — Роберт Бэнкс — стало известно ещё в 2003 году. Однако сам Бэнкси его не подтверждал. Ему грозит тюрьма сроком до 10 лет и раскрытие личности.
