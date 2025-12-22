Губарев: Чеченцы из «Вагнера» были готовы дать бой «Ахмату» при мятеже Пригожина

Некоторые чеченцы из частой военной компании (ЧВК) «Вагнер» были готовы вступить в бой со спецназом «Ахмат» во время мятежа Евгений Пригожина. Об этом заявил бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев.
— Среди участников (мятежа — прим. «ВМ») были и чеченцы, которым было предложено не участвовать в предстоящем, как казалось, столкновении с «Ахматом». Никто из чеченцев не только не отказались от такой боевой задачи, но и подчеркивали, что они вступят в бой с «Ахматом» первыми, — написал Губарев в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что «Ахмат» ничто иное, как группа лиц, связанных «родственными узами и утопающими в роскоши и вседозволенности».
— Быть опричниками системы — такой смысл мог бы быть у Ахмата, но на трассах пробки, а в душе — переживания за свою шкуру и накопленные богатства, отягощающие душу и превращающие воинов в трусливых шакалов, — добавил Губарев.
Имя основателя ЧВК Евгения Пригожина связано с попыткой вооруженного мятежа 23 июня 2023 года. Тогда в формировании обвинили российскую армию в ударе по своим бойцам, однако в Министерстве обороны заявили, что эти заявления не соответствовали действительности.
Пригожин погиб 23 августа 2023 года в Тверской области в результате крушения частного самолета, на борту которого он находился. Помимо него в авиакатастрофе погибли еще девять человек. «Вечерняя Москва» подробно рассказывала об инциденте.
Зимой 2025 года мемориальный комплекс в память бойцов ЧВК «Вагнер» с памятником Пригожину и командиру «Девятому» Дмитрию Уткину открыли на Александровском кладбище в Иркутске.