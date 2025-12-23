В начале декабря украинское издание NV сообщило, что мест на участке Лычаковского кладбища во Львове, где хоронят военных ВСУ, почти не осталось, а местные власти планируют открыть новый участок для последующих захоронений.
«После почти четырех лет конфликта, 10 декабря, на нем (кладбище — ред.) закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших… Первое новое захоронение на этом месте … состоялось 11 декабря. В конечном итоге на этом участке будет 500 могил», — говорится в материале на сайте Times.
При этом местные чиновники пожаловались западным журналистам, что и этого участка может хватить ненадолго.
«Мы понимаем, что этого может быть недостаточно», — приводит газета слова заместителя главы городской администрации Львова Евгения Бойко.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.