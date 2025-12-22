NYT: около 200 спонсоров президентской кампании Трампа получили привилегии

По данным издания, в частности, среди привилегий есть помилование и прекращение судебных дел. При этом по меньшей мере 100 спонсоров получили доступ к президенту. Они посещали мероприятия с участием Дональда Трампа, встречи с иностранными высокопоставленными лицами. Среди таких спонсоров — глава Apple Тим Кук, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и другие.