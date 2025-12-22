NYT: около 200 спонсоров президентской кампании Трампа получили привилегии

Около 200 спонсоров президентской кампании Дональда Трампа получили за свои вложения определенные привилегии, включая прекращение судебных дел, пишет The New York Times.
«Из 346 доноров, выявленных изданием, по меньшей мере 197 получили выгоду или работают в отраслях, которые получили выгоду от политики или действий Трампа или его администрации», — сказано в материале.
По данным издания, в частности, среди привилегий есть помилование и прекращение судебных дел. При этом по меньшей мере 100 спонсоров получили доступ к президенту. Они посещали мероприятия с участием Дональда Трампа, встречи с иностранными высокопоставленными лицами. Среди таких спонсоров — глава Apple Тим Кук, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и другие.
Ранее появилась информация, что Дональд Трамп обсуждал с адкокатом Аланом Дершовицем возможность своего повторного участия в выборах президента.