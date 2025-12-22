Суд в России вынес первый штраф за склонение к аборту

«Примечательно, что именно Республика Мордовия первая приняла антиабортный закон. И сейчас здесь же вынесено первое постановление в пользу защиты жизни до рождения. Согласно Конституции, материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Фонд “Женщины за жизнь” абсолютно разделяет эти ценности, о которых говорит и Президент нашей страны», — говорится в сообщении.