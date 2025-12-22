Суд в России вынес первый штраф за склонение к аборту

Мировой судья оштрафовал жителя Саранска на 5 тысяч рублей. Поводом стало обращение беременной женщины, чей партнёр предложил оплатить прерывание беременности после известия о двойне. Мужчина, не готовый к отцовству, первоначально признал вину, но позднее отрицал факт склонения к аборту.
Женщина отказалась от предложения и прекратила отношения, после чего обратилась за помощью в фонд. По словам представителей организации, данная ситуация негативно сказалась на психологическом состоянии будущей матери. Рождённые в июле дети стали поводом для продолжения разбирательства.
«Примечательно, что именно Республика Мордовия первая приняла антиабортный закон. И сейчас здесь же вынесено первое постановление в пользу защиты жизни до рождения. Согласно Конституции, материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Фонд “Женщины за жизнь” абсолютно разделяет эти ценности, о которых говорит и Президент нашей страны», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что более 750 частных клиник в 14 российских регионах добровольно отказались от лицензий на проведение абортов. Отказ зафиксирован в Вологодской, Курской, Курганской областях, а также в Адыгее и Бурятии. Список пополнили Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотка. Частные медучреждения в Липецкой, Магаданской и Тверской областях также приняли аналогичное решение.
