Возлюбленный Лерчек рассказал, пугали ли его суды перед началом отношений

Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини рассказал, что судебные разбирательства его возлюбленной Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, не стали для него причиной отказаться от отношений с ней.

Он отметил, что изначально не рассматривал ситуацию как пугающую.

— Никогда не думал об этом. Да, это непростая ситуация. Но не могу сказать, что это страшно. Я люблю Валерию и ее семью, — подчеркнул артист.

Сквиччиарини добавил, что для него неприемлемо покидать человека из-за сложностей, которые возникли не по его вине. Он отметил, что старается поддерживать близких возлюбленной и помогать им в пределах своих возможностей в связи с принципами, которые ему привил отец, передает Пятый канал.

22 декабря бывший муж блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Артем Чекалин в третий раз за время следствия не признал вину в выводе 250 миллионов рублей за границу. Он признался только в совершении налогового преступления. На данный момент Чекалины находятся под домашним арестом.