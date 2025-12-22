Возлюбленный Лерчек рассказал, пугали ли его суды перед началом отношений

Сквиччиарини добавил, что для него неприемлемо покидать человека из-за сложностей, которые возникли не по его вине. Он отметил, что старается поддерживать близких возлюбленной и помогать им в пределах своих возможностей в связи с принципами, которые ему привил отец, передает Пятый канал.