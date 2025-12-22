РБК: В Госдуме уволили 15 помощников депутатов после скандала с круглыми столами

В Государственной думе по итогам внутреннего служебного расследования уволили 15 помощников депутатов. Эта проверка касалась сведений о коммерциализации участия в парламентских круглых столах. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил РБК со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, под сокращение попали 12 помощников депутата Андрея Свинцова от ЛДПР, которые исполняли свои обязанности на общественных началах. Кроме того, уволили по одному помощнику депутатов Каплана Панеша от ЛДПР, Розы Чемерис от «Новых людей» и Евгения Федорова от «Единой России», которые работали по срочным договорам.
Инициатором служебного расследования стала депутат Сардана Авксентьева от «Новых людей». Она проинформировала руководство, что обнаружила в мессенджере Telegram сообщение с приглашением на официальный круглый стол в стенах парламента. При этом в тексте указывалась конкретная цена за присутствие. По словам народной избранницы, рассылку осуществляла ассоциация World Entrepreneurs Alliance, говорится в материале.
Еще один скандал среди парламентариев произошел осенью. 10 ноября председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба сообщил, что депутата от фракции «Единая Россия», Анатолия Вороновского, подозревают во взяточничестве. 11 ноября депутат Константин Затулин рассказал, что парламентарий получил 25 миллионов рублей от главы дагомысской строительно-дорожной фирмы.