РБК: В Госдуме уволили 15 помощников депутатов после скандала с круглыми столами

По данным журналистов, под сокращение попали 12 помощников депутата Андрея Свинцова от ЛДПР, которые исполняли свои обязанности на общественных началах. Кроме того, уволили по одному помощнику депутатов Каплана Панеша от ЛДПР, Розы Чемерис от «Новых людей» и Евгения Федорова от «Единой России», которые работали по срочным договорам.