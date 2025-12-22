С верой в чудеса. Юных пациентов детской больницы в Минске поздравили следователи

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета накануне Нового года принимают участие в благотворительной акции «Наши дети». Сегодня следователи во главе с заместителем председателя ведомства Сергеем Аземшей посетили 3-ю городскую детскую клиническую больницу в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Дети подготовили для гостей новогоднее представление с песнями и танцами. Сергей Аземша вручил каждому ребенку подарки и пожелал всем крепкого здоровья.
«Очень люблю Новый год. У Деда Мороза я попросила куклу», — призналась пятилетняя Маша Вакульская.
Тимофей Остапенко также с нетерпением ждет приближающегося праздника. «Я верю в чудеса и уверен, что в новогоднюю ночь они обязательно произойдут. Я написал Деду Морозу письмо. В нем десять пунктов. Там есть машинка и самолет на пульте управления, конфеты. Остальное — секрет», — сказал Тимофей.
Заместитель главы следственного ведомства пообщался с маленькими пациентами и медицинским персоналом, подчеркнув важность подобных акций для создания праздничной атмосферы и поддержки духа детей, находящихся на лечении. Он отметил, что внимание и забота о детях, особенно о тех, кто нуждается в защите и поддержке, — приоритет для Следственного комитета.
«С Новым годом всегда связаны наши надежды, наши лучшие чаяния. Этот праздник всегда приносит нам что-то новое. Поэтому мы, следователи, в канун Нового года желаем, чтобы дети не болели, чтобы были здоровыми, счастливыми, чтобы им хотелось танцевать и петь. И обязательно слушайтесь родителей и врачей», — сказал ребятам в своем поздравлении Сергей Аземша. -0-