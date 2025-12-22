Ричмонд
Бэнкси представил новую работу с бездомными детьми в Лондоне

Уличный художник Бэнкси высмеял детскую бездомность в Лондоне.

Источник: Комсомольская правда

Британский стрит-арт художник Бэнкси представил новый мурал на улице Queen’s Mews в Лондоне, изображающий двух детей в зимней одежде, лежащих на земле. Фото нового произведения именитого художника современности появились в социальных сетях.

Идентичный рисунок также размещен на здании Centre Point на Нью-Оксфорд-стрит, но авторство Бэнкси там не подтверждено. Эксперты в комментариях предполагают, что работа посвящена детской бездомности — Бэнкси всегда рисует остросоциальные темы, и здесь, вероятно, намекает на засилье бездомных несовершеннолетних в Британии.

Последний раз мурал Бэнкси появился в сентябре на здании Королевского судебного двора с изображением судьи, замахнувшегося молотком на протестующего. Позже мурал был стерт, а полиция начала расследование по факту ущерба историческому зданию.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Бэнкси создал стрит-арт на спутниковой тарелке в Лондоне, но ее украли в первый же час.