Бэнкси представил новую работу с бездомными детьми в Лондоне

Идентичный рисунок также размещен на здании Centre Point на Нью-Оксфорд-стрит, но авторство Бэнкси там не подтверждено. Эксперты в комментариях предполагают, что работа посвящена детской бездомности — Бэнкси всегда рисует остросоциальные темы, и здесь, вероятно, намекает на засилье бездомных несовершеннолетних в Британии.