В Финляндии обвинили Россию в гибели оленей

Отмечается, что, согласно данным финской ассоциации оленеводов, за этот год были убиты около 1950 северных оленей, что почти на 70 процентов больше, чем в прошлом.
По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые якобы пересекают границу между странами и убивают животных, пишет телеканал.
Как поясняется в материале, это связано с тем, что охотники ушли на фронт и перестали убивать хищников, нападающих на северных оленей.
Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявил об очень плохом состоянии экономики страны и обвинил в этом Россию. «Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная», — утверждает он.