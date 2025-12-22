Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии обвинили Россию в гибели оленей

Жители Финляндии обвиняют Россию в массовой гибели северных оленей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что, согласно данным финской ассоциации оленеводов, за этот год были убиты около 1950 северных оленей, что почти на 70 процентов больше, чем в прошлом.

По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые якобы пересекают границу между странами и убивают животных, пишет телеканал.

Как поясняется в материале, это связано с тем, что охотники ушли на фронт и перестали убивать хищников, нападающих на северных оленей.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо заявил об очень плохом состоянии экономики страны и обвинил в этом Россию. «Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная», — утверждает он.