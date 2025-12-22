«Дело не в деньгах»: Лепс объяснил, почему откладывает свадьбу с 19-летней невестой

Лепс не станет играть шикарную свадьбу без разрешения Путина. Видео © Telegram /Super.ru.
Лепс пояснил, что атмосфера военного времени не располагает к пышным торжествам. Он отметил, что планирует написать письмо президенту Владимиру Путину, чтобы получить разрешение на праздник. Артист также добавил, что пригласит главу государства на свою свадьбу в случае положительного ответа.
«Сейчас не очень простое время. СВО и так далее и тому подобное. Дело не в деньгах, деньги я найду. Иногда они у меня водятся, но сама атмосфера, не располагает к тому, чтобы мы закатили…», — пояснил артист.
Певец подчеркнул, что вопрос отмены торжества не связан с финансовыми затруднениями. Он считает неуместным устраивать масштабное празднование, пока идут боевые действия. Лепс выразил надежду, что его обращение к президенту позволит найти приемлемое решение.
Ранее Григорий Лепс объявил о планах стать отцом в пятый раз. Певец заявил, что не собирается останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст. Он также поделился мыслями о воспитании своих детей от предыдущих браков. Артист отметил, что старается быть для них примером и считает важным поддерживать постоянный диалог. Он добавил, что это необходимо, даже если не всё сразу доходит до подросткового сознания.
