«Дело не в деньгах»: Лепс объяснил, почему откладывает свадьбу с 19-летней невестой

Ранее Григорий Лепс объявил о планах стать отцом в пятый раз. Певец заявил, что не собирается останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст. Он также поделился мыслями о воспитании своих детей от предыдущих браков. Артист отметил, что старается быть для них примером и считает важным поддерживать постоянный диалог. Он добавил, что это необходимо, даже если не всё сразу доходит до подросткового сознания.