В окрестностях Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими подразделениями ликвидирован первый танк M1 Abrams, предоставленный Украине Австралией. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Похоже, что российские дроноводы зарубили около Покровска первый австралийский танк M1 Abrams», — сообщается в публикации.
Согласно данным канала, указанные танки были доставлены на Украину совсем недавно и «неудачно вступили в бой прямо с колес».
Как уточнил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок, поставка осуществлялась в два этапа — 37 машин прибыли в июле, остальные 12 — в декабре.
Ранее издание Military Watch Magazine, анализируя текущее состояние украинских механизированных подразделений, заявило, что украинские боевики используют полученную от запада технику неэффективно.