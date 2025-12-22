Super: Oxxxymiron* отказывается от частных выступлений

4 марта героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой, Виктория Кучак и Виктория Михайлова, обвинили Федорова* в изнасиловании. В частности, Кучак рассказала, что она встречалась с рэпером, когда ей было 13−14 лет. Их взаимоотношения прекратились после того как музыкант изнасиловал девушку в возрасте 16-ти лет в своей гримерке после концерта.