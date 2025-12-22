Ричмонд
Reuters: в Италии отказались от подозрений в полётах дронов РФ

Итальянская прокуратура признала, что подозрения в полётах российских БПЛА над исследовательским центром ЕК оказались ошибочными.

Итальянская прокуратура пришла к выводу, что сообщения о полётах российских беспилотников над исследовательским центром Еврокомиссии в Испре были ошибочными, и рекомендовала закрыть уголовное дело. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным расследования, 21 предполагаемый пролёт дронов в период с марта по май 2025 года на самом деле был вызван радиопомехами от частного усилителя GSM-сигнала, установленного в частном доме неподалёку.

Расследование было инициировано в конце марта на фоне подозрений в политическом или военном шпионаже после серии сообщений о неопознанных БПЛА над объектом Европейской комиссии.

Окончательное решение о закрытии дела теперь должен принять судья Миланского суда.

В начале декабря президент Чехии Петр Павел не исключил, что в будущем страны НАТО будет сбивать самолёты РФ и российские беспилотники.

