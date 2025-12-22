Итальянская прокуратура пришла к выводу, что сообщения о полётах российских беспилотников над исследовательским центром Еврокомиссии в Испре были ошибочными, и рекомендовала закрыть уголовное дело. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.
По данным расследования, 21 предполагаемый пролёт дронов в период с марта по май 2025 года на самом деле был вызван радиопомехами от частного усилителя GSM-сигнала, установленного в частном доме неподалёку.
Расследование было инициировано в конце марта на фоне подозрений в политическом или военном шпионаже после серии сообщений о неопознанных БПЛА над объектом Европейской комиссии.
Окончательное решение о закрытии дела теперь должен принять судья Миланского суда.
В начале декабря президент Чехии Петр Павел не исключил, что в будущем страны НАТО будет сбивать самолёты РФ и российские беспилотники.