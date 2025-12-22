Частные фирмы по требованию прокуратуры в Барановичах погасили долги перед госпредприятием на Br1 млн

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частные организации по требованию Барановичской межрайонной прокуратуры погасили дебиторскую задолженность перед предприятием государственной формы собственности на сумму более Br1 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.
Основанием к вмешательству прокуратуры стала полученная информация о несвоевременной выплате заработной платы работникам одного из предприятий города.
По результатам проведенных проверочных мероприятий выявлены нарушения как в деятельности государственного предприятия, так и его контрагентов — предприятий частной формы собственности.
Установлено, что отдельные организации частной формы собственности на протяжении длительного времени не оплачивали поставляемую в их адрес продукцию. Сумма дебиторской задолженности перед государственным предприятием, в том числе просроченной, составила более Br1,5 млн. В результате оплата труда работников госпредприятия производилась несвоевременно.
Руководителям организаций-контрагентов были объявлены официальные предупреждения, от них потребовано в кратчайшие сроки принять меры по надлежащему исполнению договорных обязательств. В результате дебиторская задолженность погашена в течение нескольких дней.
Кроме того, в ходе проверки прокуратура установила факты непринятия своевременных мер по возврату валютной выручки по внешнеэкономическим договорам, в том числе посредством обращения в органы принудительного исполнения.
По результатам проверки Барановичская межрайонная прокуратура внесла представление руководителю госпредприятия, в котором потребовала принять дополнительные меры по обеспечению взыскания просроченной внешней дебиторской задолженности, а также привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. -0-