Частные фирмы по требованию прокуратуры в Барановичах погасили долги перед госпредприятием на Br1 млн

Установлено, что отдельные организации частной формы собственности на протяжении длительного времени не оплачивали поставляемую в их адрес продукцию. Сумма дебиторской задолженности перед государственным предприятием, в том числе просроченной, составила более Br1,5 млн. В результате оплата труда работников госпредприятия производилась несвоевременно.