Футболист сборной Замбии Дака чуть не сломал шею во время празднования гола. Видео © X / TheEuropeanLad.
Встреча в группе A завершилась со счётом 1:1. Дака, игрок английского «Лестера», спас свою команду от поражения, отличившись в компенсированное время второго тайма. Однако при попытке исполнить акробатическое колесо в ходе празднования он неудачно приземлился, ударившись головой о газон. К счастью, футболист смог подняться и продолжил радоваться голу.
Следующий поединок Замбия проведёт 26 декабря против сборной Коморских островов. Турнир Кубка африканских наций проходит на полях Марокко, а его финальная часть запланирована на 18 января.
Ранее Life.ru писал, что в Уфе во время футбольного матча произошла трагическая смерть игрока любительской команды. 36-летний футболист по имени Артур, выступавший за команду «Арлан», почувствовал резкое ухудшение самочувствия в ходе встречи Открытой любительской лиги и упал замертво на поле. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
