Футболист сборной Замбии Дака чуть не сломал шею во время празднования гола

Встреча в группе A завершилась со счётом 1:1. Дака, игрок английского «Лестера», спас свою команду от поражения, отличившись в компенсированное время второго тайма. Однако при попытке исполнить акробатическое колесо в ходе празднования он неудачно приземлился, ударившись головой о газон. К счастью, футболист смог подняться и продолжил радоваться голу.