Reuters: Пентагон утверждает, что КНР развернула 100 МБР у границы с Монголией

Пентагон утверждает, будто бы Китай разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет у границы с Монголией. Это стало известно из проекта доклада, подготовленного Пентагоном, сообщает агентство Reuters.
«Китай, вероятно, разместил более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Дунфэн-31 в трех шахтах вблизи границы с Монголией», — говорится в публикации.
Раньше Пентагон говорил о существовании китайских ракетных шахт возле Монголии, но не уточнял, сколько ракет в них находится. В докладе также не говорится, куда эти ракеты могут быть направлены. Очередные анонимные источники в США сообщают, что доклад может быть изменен перед тем, как его покажут в Конгрессе.
Согласно докладу, у Китая сейчас чуть более 600 ядерных боеголовок, а к 2030 году он планирует увеличить их количество до более 1000. При этом китайская сторона эти сообщения не комментировала.
Ранее KP.RU сообщил, что России приходится обдумывать ответ на угрозу размещения натовских ракет средней и малой дальности.