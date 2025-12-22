Кардиолог Виейра рассказал, как заподозрить высокое давление без измерения

Он добавил, что могут появиться головная боль, тошнота и одышка. По словам специалиста, с повышением нагрузки на сердце из-за высокого давления растет вероятность того, что у человека внезапно участится сердцебиение и появится ощущение сильного стука в груди. Также признаками гипертонии являются дискомфорт в висках, головокружение, а еще потеря равновесия, передает портал Metropoles.