Кардиолог Виейра рассказал, как заподозрить высокое давление без измерения

При высоком артериальном давлении изменяется кровоток в сетчатке, поэтому у человека могут возникнуть затуманенное зрение, яркие пятна перед глазами и проблемы с фокусировкой. Об этом рассказал кардиолог Вилтон Паулу Виейра.
Он добавил, что могут появиться головная боль, тошнота и одышка. По словам специалиста, с повышением нагрузки на сердце из-за высокого давления растет вероятность того, что у человека внезапно участится сердцебиение и появится ощущение сильного стука в груди. Также признаками гипертонии являются дискомфорт в висках, головокружение, а еще потеря равновесия, передает портал Metropoles.
По словам российского врача и телеведущего Сергея Агапкина, риск инфаркта и инсульта у человека увеличивается при давлении 235 миллиметров ртутного столба. Специалист отметил, что при таких значениях артериального давления нужно как можно скорее записаться на прием к кардиологу.
«Вечерняя Москва» выяснила у терапевта, клинического фармаколога и кардиолога Андрея Кондрахина, когда можно умереть от гипертонии и как протекает эта болезнь.