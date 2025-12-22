В Эрмитаже рассказали, какие залы посетил Путин и лидеры стран СНГ

Государственный Эрмитаж сообщил, какие залы посетил Владимир Путин и лидеры стран СНГ.
По информации пресс-службы музея, лидеры встретились в Александровском зале Зимнего дворца, который посвящен памяти императора Александра I и Отечественной войне 1812 года.
«Рядом, в Пикетном зале, гостям открылась и “обратная” сторона войны 1812 года — выставка “14 декабря 1825 года”, посвященная 200-летию восстания декабристов на Сенатской площади», — сказано в публикации.
Общение лидеров продолжилось за круглым столом в Георгиевском зале Зимнего дворца. Затем они проследовали в Гербовый зал. Там лидеры осмотрели скульптурные группы древнерусских воинов со знаменами. Кроме того, они побывали в Николаевском зале, где ознакомились с глобальной выставкой «Искусство портрета. Личность и эпоха».
«Ярким акцентом визита стало посещение Павильонного зала Малого Эрмитажа. Участники встречи смогли насладиться заводом знаменитых часов “Павлин” — единственного в мире крупного автомата XVIII века, дошедшего до нашего времени без изменений и в действующем состоянии», — говорится в публикации.
Отметим, в Санкт-Петербурге Владимир Путин и главы государств-участников СНГ посетили Государственный Эрмитаж 22 декабря. Вместе с президентом РФ там побывали, в частности, лидер Белоруссии Александр Лукашенко и глава Киргизии Садыр Жапаров. Экскурсию провел гендиректор музея Михаил Пиотровский.