Живой подарок от министра МВД. Какую мечту лицеиста из Могилева исполнил глава ведомства

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся Могилевского специализированного лицея МВД Сергей Зайцев испытал незабываемые эмоции благодаря участию в конкурсе «Мечты сбываются», сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Лицеист направил креативное видеообращение главе правоохранительного ведомства. Создал послание с использованием искусственного интеллекта. В нем мальчик загадал свое самое искреннее — обрести верного четвероногого друга. Сегодня глава МВД Иван Кубраков лично вручил лицеисту щенка. В этот день, держа на руках мохнатого друга, Сергей испытывал непередаваемые эмоции и ощущения.
«До сих пор не верится, что это случилось именно со мной! Увидел в Telegram-канале нашего лицея сообщение о конкурсе и с помощью родителей снял ролик. Честно, не ожидал, что одержу победу. Сегодня сам министр внутренних дел вручил мне замечательного щенка! Ребята, верьте в себя, в свою мечту. И все обязательно получится», — поделился эмоциями Сергей Зайцев.
Как пояснили в МВД, исполнение такой искренней просьбы ребенка — часть большой доброй истории о том, как МВД помогает детям укрепить веру в добро и исполнение мечты.
Так, ярко, креативно прошла встреча Ивана Кубракова с учащимися Могилевского специализированного лицея МВД. Ребята продемонстрировали свои таланты и презентовали учебное заведение, которое успели искренне полюбить, ведь здесь они обрели настоящих друзей, стали сплоченной командой.
Для почетных гостей в лицее организовали театрализованную ярмарку с песнями в исполнении сложившегося в лицее музыкального коллектива «Кодекс чести».
Министр МВД также прошел по учебному заведению, чтобы лично убедиться в то, что для лицеистов созданы все условия.
Завершением встречи стала концертная программа, в основе которой была новогодняя сказка от учащихся и педагогов. Глава МВД поблагодарил ребят и их педагогов: «Всего во второй раз встречаем Новый год в стенах Могилевского специализированного лицея МВД, но уже видно, насколько далеко шагнули вперед его воспитанники, как преобразилось здание». Отдельные слова благодарности адресованы начальнику учебного заведения Валерию Полищуку.
Новогодние подарки ждали не только лицеистов, но и учреждение образования.
По итогам дня Иван Кубраков отметил, что в Беларуси делается все для того, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. «Сегодня в рамках акции “Наши дети” мы также отправились к друзьям в Мстиславскую школу-интернат. Приезжаем сюда не только в праздники и каждый раз интересуемся проблемными вопросами, выясняем, чем можем помочь для развития материально-технической базы. Уже обновили спортивный и тренажерный залы, спальные и другие помещения», — подчеркнул он, обозначив, что акция «Наши дети» для МВД не ограничится посещением одного учебного заведения. Под опекой ведомства их более 200.
«В первую очередь едем туда, где детям нужна помощь. Особое внимание уделяем школам и детдомам, отдаленным от столицы и крупных городов. Не забываем и ребят, которые обучаются в ведомственных учреждениях образования, военно-патриотических клубах, объединяющих более шести тысяч воспитанников. Сегодня посещаем Могилевский специализированный лицей МВД, завтра — столичный, где подарим ребятам праздник», — рассказал министр внутренних дел.
Глава ведомства отметил, что в МВД организуют мероприятия и для детей сотрудников ОВД. Так, во Дворце Республики 28 декабря пройдет елка для детей сотрудников. Более 8 тыс. из них воспитываются в многодетных семьях.
В ночь с 31 декабря на 1 января правоохранители во главе с министром также будут обеспечивать правопорядок. «Мы сделаем все возможное, чтобы наша республика была самой безопасной. С праздником! Пусть все мечты сбываются», — пожелал Иван Кубраков. -0-