Живой подарок от министра МВД. Какую мечту лицеиста из Могилева исполнил глава ведомства

По итогам дня Иван Кубраков отметил, что в Беларуси делается все для того, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. «Сегодня в рамках акции “Наши дети” мы также отправились к друзьям в Мстиславскую школу-интернат. Приезжаем сюда не только в праздники и каждый раз интересуемся проблемными вопросами, выясняем, чем можем помочь для развития материально-технической базы. Уже обновили спортивный и тренажерный залы, спальные и другие помещения», — подчеркнул он, обозначив, что акция «Наши дети» для МВД не ограничится посещением одного учебного заведения. Под опекой ведомства их более 200.