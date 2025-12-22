Ричмонд
Экс-принц Эндрю встречался с сообщницей Эпштейна в поместье Елизаветы II

Лишенный всех титулов сын покойной королевы приводил в Сандрингемский дворец любовниц.

Источник: Аргументы и факты

Бывший принц Эндрю встречался с любовницами, которых ему поставлял финансист Джеффри Эпштейн, в любимом поместье Елизаветы II, пишет People, ссылаясь на новые фото, опубликованные Минюстом США.

Сообщается, что на черно-белом снимке младший брат Карла III запечатлен в Сандрингемском дворце. Он расположился на коленях у пяти женщин, лица которых скрыты, а на заднем плане стоит сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл и еще одна девушка.

Журналисты указали, что это поместье мать Эндрю, Елизавета II особенно любила, с 1988 году она создала традицию праздновать там Рождество всей семьей.

Отметим, 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю лишен всех титулов. Причиной такого решения стали обвинения принца в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Напомним, новые материалы из дела Эпштейна были опубликованы 19 декабря. Позднее некоторые документы исчезли с сайта Минюста США. Ведомство пояснило, что часть из обнародованных 19 декабря 100 тысяч документов и фотографий временно скрыли, так как были получены обращения от жертв Эпштейна и их адвокатов с просьбой изъять материалы по ним из публичного доступа. Позже материалы вернут к доступу, но уже с изъятиями, заверили в министерстве.

