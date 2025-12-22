Экс-принц Эндрю встречался с сообщницей Эпштейна в поместье Елизаветы II

Напомним, новые материалы из дела Эпштейна были опубликованы 19 декабря. Позднее некоторые документы исчезли с сайта Минюста США. Ведомство пояснило, что часть из обнародованных 19 декабря 100 тысяч документов и фотографий временно скрыли, так как были получены обращения от жертв Эпштейна и их адвокатов с просьбой изъять материалы по ним из публичного доступа. Позже материалы вернут к доступу, но уже с изъятиями, заверили в министерстве.