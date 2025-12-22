Первый штраф за склонение к аборту в России: что случилось

В Саранске суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. рублей за склонение к аборту, как сообщил благотворительный фонд «Женщины за жизнь». Это первый такой случай в России. Мужчина предложил своей беременной двойней подруге сделать аборт и оплатить его, но она отказалась и обратилась за помощью.