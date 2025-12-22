Первый штраф за склонение к аборту в России: что случилось

В Саранске суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. рублей за склонение к аборту, как сообщил благотворительный фонд «Женщины за жизнь». Это первый такой случай в России. Мужчина предложил своей беременной двойней подруге сделать аборт и оплатить его, но она отказалась и обратилась за помощью.
«Мировой судья судебного участка № 4 г. Саранска впервые в новейшей истории Российской Федерации вынес постановление о привлечении к административной ответственности по делу о склонении к аборту», — говорится в публикации.
Уточняется, что в июле 2025 года девушка из Саранска, которую склоняли к аборту, родила двоих здоровых детей. Суд признал отца виновным, несмотря на отрицание.
Мордовия первой ввела запрет на склонение к абортам в 2023 году. Затем закон приняли в Чувашии, Нижегородской, Пензенской и Кировской областях, а также в Забайкалье, Приморье, Республике Алтай, Хакасии, Красноярском крае, Омской области и Кузбассе, где он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предложили обязательно информировать мужа о намерении жены сделать аборт.