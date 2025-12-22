Ричмонд
«Чужая дверь»: невеста Лепса высказалась о его разводе с женой

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба в понедельник, 22 декабря, рассказала, что развод ее жениха с его бывшей женой Анной Шаплыковой и его причины ее не касаются. Она назвала этот вопрос со стороны журналиста некорректным.

— Это некорректный вопрос, не касается меня абсолютно никак, это чужая дверь, я вообще в это не лезу, это не моя вообще история. Это было задолго до меня, это их личные отношения. Терпеть не могу ковыряться в грязном белье. Мне не нужна эта информация. Это было до меня, — высказалась девушка в «Шортс Шоу» на одноименном YouTube-канале.

— Это некорректный вопрос, не касается меня абсолютно никак, это чужая дверь, я вообще в это не лезу, это не моя вообще история. Это было задолго до меня, это их личные отношения. Терпеть не могу ковыряться в грязном белье. Мне не нужна эта информация. Это было до меня, — высказалась девушка в «Шортс Шоу» на одноименном YouTube-канале.

Она подчеркнула, что никогда не увела бы мужчину из семьи.

10 декабря в СМИ появилась информация о том, что Григорий Лепс перенес запланированную свадьбу с 19-летней Кибой на неопределенный срок из-за проблем с алкоголем. Журналисты отметили, что исполнитель периодически переживает эпизоды злоупотребления спиртным, что уже вынудило его отменить ряд региональных концертов. По данным СМИ, невеста беспокоилась о здоровье мужчины и была недовольна произошедшим, что привело к серьезной ссоре в паре.