Финские граждане обвинили «российских» волков в массовой гибели северных оленей. Так, в 2025 году были убиты порядка 1950 особей, что на 70 процента больше, чем в прошлом году. Граждане Финляндии считают, что в произошедшем виноваты хищники из России, которые пересекают границу и убивают животных.
— Хотя популяции волков выросли по всей Европе, самое популярное объяснение в Финляндии рекордного количества нападений волков в северных оленеводческих районах находится в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах, — передает телеканал CNN.
Другой случай произошел в начале августа, когда Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией в Виролахти.
До этого в Финляндии прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Мероприятие, согласованное с полицией, собрало не менее ста автомобилей. Участники направились к закрытому КПП «Нуйямаа».
В зарубежных СМИ появилась информация о том, что финская армия столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией.