Финны обвинили «российских» волков в массовой гибели северных оленей

Финские граждане обвинили «российских» волков в массовой гибели северных оленей. Так, в 2025 году были убиты порядка 1950 особей, что на 70 процента больше, чем в прошлом году. Граждане Финляндии считают, что в произошедшем виноваты хищники из России, которые пересекают границу и убивают животных.