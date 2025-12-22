В Финляндии обвинили РФ в гибели северных оленей

Жители Финляндии обвиняют Россию в росте количества погибших северных оленей, связывая это с активностью волков, якобы пересекающих границу с РФ. Об этом сообщает CNN.
По данным Ассоциации оленеводов Финляндии, только за 2025 год волки убили около 1950 северных оленей. Это на 70% больше, чем в предыдущем году.
В публикации отмечается, что в Финляндии распространено мнение, будто за нападениями стоят именно волки из России. Некоторые местные жители предполагают, что в РФ с началом конфликта на Украине многие охотники-мужчины ушли в зону СВО, из-за чего сократился отстрел хищников, охотящихся на оленей.
Сложившаяся ситуация также может привести к увеличению численности таких хищников, как медведи, росомахи и рыси, которые активно охотятся на северных оленей.
Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо описал текущее экономическое положение страны как крайне сложное. По его мнению, на ситуацию влияет фактор так называемой «российской угрозы», которую он назвал одной из причин ухудшения обстановки в Финляндии.