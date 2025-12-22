В Москве планируют провести олимпиаду по национальным видам спорта. Об этом на XIII Международной научно-практической конференции «Единство в различиях: система национальной политики Москвы — позитивный опыт и вопросы реализации» рассказал руководитель московской городской организации Ассамблеи народов России, зампредседателя Президиума Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Игорь Круговых.
«Наступающий год будет Годом единения народов России. Пока еще указа президента не было, но хочу сказать, что он же будет и “годом национальной политики”, потому что весь комплекс единения народов это, в первую очередь, сфера национальной политики», — рассказал Круговых и призвал всех участников советов и национальных культурных обществ, в также депутатов активнее участвовать в общественной деятельности в этом направлении.
В качестве примера Круговых привел инициативу члена Совета по делам национальностей Москвы Батора Дугарова.
«В предварительном порядке мы проговорили возможность организации Олимпиады по национальным видам спорта в Москве. Даты пока не определены, но уже создана предварительная рабочая группа, которая делает наработки. Эта Олимпиада будет значимым вкладом в общее дело проведения Года народного единства», — заключил Круговых.
Напомним, 5 ноября 2025 года атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов обратился к Владимиру Путину с предложением объявить 2026 год годом единства народов России. Президент эту идею поддержал.