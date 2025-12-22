Роспотребнадзор начал проверку в связи с сообщениями об отравлении в Люберцах

Роспотребнадзор начал проверку после сообщений об отравлении пастой карбонара в городе Люберцы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
«На основании поступивших от медицинской организации экстренных извещений специалистами незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.
Представители Роспотребнадзора установили, что отравление произошло среди участников соревнований по бальным танцам. Пострадавшие принимали еду, предоставленную кейтеринговой компанией в рамках соглашения с организаторами мероприятия.
Ранее KP.RU сообщал, что три человека, включая одного несовершеннолетнего, отправились пастой карбонара из доставки в Подмосковье. У пострадавших был диагностирован гастроэнтерит, их состояние оценивается как средней степени тяжести.