Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор начал проверку в связи с сообщениями об отравлении в Люберцах

Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование отравления людей пастой карбонара в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор начал проверку после сообщений об отравлении пастой карбонара в городе Люберцы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«На основании поступивших от медицинской организации экстренных извещений специалистами незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

Представители Роспотребнадзора установили, что отравление произошло среди участников соревнований по бальным танцам. Пострадавшие принимали еду, предоставленную кейтеринговой компанией в рамках соглашения с организаторами мероприятия.

Ранее KP.RU сообщал, что три человека, включая одного несовершеннолетнего, отправились пастой карбонара из доставки в Подмосковье. У пострадавших был диагностирован гастроэнтерит, их состояние оценивается как средней степени тяжести.