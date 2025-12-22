Зеленский решил изменить даты праздников на Украине

Ранее Зеленский перенес празднование Дня защиты детей. Последние 27 лет праздник на Украине отмечали одновременно с Россией, 1 июня. Теперь же День защиты детей в стране будут праздновать, как в Европе, 20 ноября — во Всемирный день ребенка.