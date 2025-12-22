Даты некоторых праздников на Украине будут изменены, это вопрос обсуждался с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Я попросил подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря», — приводит его слова ТАСС.
Зеленский отметил, что «бывают плохие календарные совпадения», когда на один день с советских времен и первых лет независимости выпадают несколько совсем разных профессиональных дней".
Даты каких именно праздников планируется изменить, глава киевского режима не уточнил.
Ранее Зеленский перенес празднование Дня защиты детей. Последние 27 лет праздник на Украине отмечали одновременно с Россией, 1 июня. Теперь же День защиты детей в стране будут праздновать, как в Европе, 20 ноября — во Всемирный день ребенка.