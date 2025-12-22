Рост доходов и укрепление соцгарантий для педагогов. Какие ориентиры ставит отраслевой профсоюз

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги деятельности и задачи на перспективу обсудили на заседании Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе отраслевого профсоюза.
Председатель отраслевого профсоюза Татьяна Якубович обозначила конкретные точки роста с учетом решений XI съезда ФПБ и второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Она подчеркнула, что успех в реализации поставленных целей зависит от скоординированных действий государства, работодателей и профсоюзов в рамках конструктивного социального партнерства. В этом направлении работа продолжится и в дальнейшем.
В центре внимания — рост доходов, укрепление социальных гарантий и улучшение условий работы педагогов.
Лидер отраслевого профсоюза напомнила, что в этом году было подписано новое отраслевое соглашение на три года. «В результате аналогичные документы областного уровня и коллективные договоры не только сохранили прежние нормы, но и расширились гарантиями сверх законодательства», — подчеркнула Татьяна Якубович. Так, в настоящее время в организациях отрасли действует порядка 6,6 тыс. «местных конституций».
Также председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки сделала акцент на укреплении института наставничества. Татьяна Якубович отметила, что выработанная на протяжении ряда лет система совместной работы учреждений образования и организаций профсоюза позволяет закрепить за молодыми специалистами квалифицированных педагогов, разработать индивидуальные планы наставничества, оказывать молодым специалистам помощь в адаптации на рабочем месте, создавать условия для их самореализации и использовать меры морального, материального стимулирования работы наставников посредством установления надбавок, премий. «Считаю, наставничество без формализма — главный посыл пятилетки», — заявила она.
В числе стратегических векторов — и оплата труда педагогов. Положительная динамика достигнута в решении вопросов увеличения надбавки за работу по контракту. «Так, на Гродненщине в начале года в максимальном, 50%-м размере от оклада ее получали работники образования только двух районов, а сегодня — 11. Также в размере 50% эта надбавка установлена в столице, 13 районах Минской и 12 районах Могилевской областей, в 9 районах Гомельской области. С начала года благодаря отраслевому профсоюзу работникам возвращено более Br800 тыс. незаконно удержанных или не выплаченных нанимателями», — привела примеры Татьяна Якубович.
По просьбам представителей отрасли правовая инспекция труда составила 10 исковых заявлений, апелляционных и надзорных жалоб. Неоднократно представляла интересы членов профсоюза в суде, участвовала в работе комиссий по трудовым спорам.
Особое внимание отраслевой профсоюз уделяет правовой грамотности работников. В текущем году проведено 70 правовых просвещений и 46 обучающих семинаров. «В дальнейшем мы видим свою задачу по всестороннему правовому просвещению как работников, так и нанимателей. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с Академией образования, поскольку совместная разработка комплексного курса, учитывающего основные аспекты, будет способствовать эффективному развитию управленческого потенциала», — пояснила лидер отраслевого профсоюза.
В текущем году техническими инспекторами труда проведено более ста плановых проверок и 524 мониторинга, во время которых выявлено более 3 тыс. нарушений.
Одно из важнейших направлений — профилактика, включая обучающие семинары, смотр-конкурс на лучшее проведение профсоюзными организациями общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, лучшего общественного инспектора по охране труда. В помощь общественным инспекторам профсоюз разработал чек-лист с основными типичными для отрасли образования нарушениями законодательства об охране труда.
Более трети членов профсоюза работников образования и науки — молодежь. «Спектр направлений работы здесь широк — от вопросов отчисления, распределения, заключения контракта, предоставления жилья, адаптации на первом рабочем месте, обучения и вовлечения в общественную жизнь, до участия в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, проектной деятельности, повышении уровня профессионализма», — резюмировала председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович. -0-