Рост доходов и укрепление соцгарантий для педагогов. Какие ориентиры ставит отраслевой профсоюз

В числе стратегических векторов — и оплата труда педагогов. Положительная динамика достигнута в решении вопросов увеличения надбавки за работу по контракту. «Так, на Гродненщине в начале года в максимальном, 50%-м размере от оклада ее получали работники образования только двух районов, а сегодня — 11. Также в размере 50% эта надбавка установлена в столице, 13 районах Минской и 12 районах Могилевской областей, в 9 районах Гомельской области. С начала года благодаря отраслевому профсоюзу работникам возвращено более Br800 тыс. незаконно удержанных или не выплаченных нанимателями», — привела примеры Татьяна Якубович.