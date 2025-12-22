Никиту Михалкова переизбрали главой Союза кинематографистов

Никита Михалков вновь избран председателем Союза кинематографистов России на XII Съезде, прошедшем 22 декабря в стенах ВГИКа. Делегаты поддержали кандидатуру режиссера, доверив ему управление организацией на новый четырехлетний срок. Поддержку съезду выразил президент РФ Владимир Путин, отметивший в своем приветствии, которое зачитала министр культуры Ольга Любимова, особую роль Союза в патриотическом воспитании и реализации государственной культурной политики.
«Мы — единственная страна в Европе, которая встала полной грудью и сказала: “Мы будем жить так, как нам завещали предки”. Нам удалось сделать из Союза живой организм, который сегодня существует для наиважнейшей задачи — созидания национального кинематографа», — заявил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Помимо кадровых решений, организация отчиталась о масштабной работе в зоне СВО: от доставки автомобилей и медикаментов на фронт до создания фильмов о жизни Донбасса. Важным событием съезда стало подписание соглашения о сотрудничестве с Союзом театральных деятелей РФ, документ скрепили подписями Никита Михалков и Владимир Машков. В планах объединения — реформа кинообразования и усиленная поддержка молодых кадров в регионах.
Никита Михалков впервые возглавил Союз кинематографистов в 1998 году, сменив на этом посту Сергея Соловьева.