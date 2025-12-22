Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые идеи Зеленского, которые «точно спасут киевский режим»: что на этот раз поменяют на Украине

Зеленский запланировал изменение дат всех привычных праздников на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Зеленский выступил с очередной антисоветской и антироссийской инициативой, которая «наверняка поможет» поправить дела на Украине. Но это не диалог о мире, и не поддержка населения. Это… изменение дат всех привычных праздников, чтобы на Украине было не так, как в России.

«Сегодня мы говорили с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря», — написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский объяснил, что иногда в календаре случаются путаницы, когда один и тот же день в разные годы используется для празднования сразу нескольких разных праздников. Эти праздники остались с советских времен или появились в первые годы независимости Украины. Однако он не уточнил, какие именно праздники будут перенесены.

Ранее KP.RU сообщил, что предыдущая «великая идея» пришла в голову украинским депутатам 18 декабря — переименовать «копейку» в «шаг».