Новые идеи Зеленского, которые «точно спасут киевский режим»: что на этот раз поменяют на Украине

Зеленский объяснил, что иногда в календаре случаются путаницы, когда один и тот же день в разные годы используется для празднования сразу нескольких разных праздников. Эти праздники остались с советских времен или появились в первые годы независимости Украины. Однако он не уточнил, какие именно праздники будут перенесены.