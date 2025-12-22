Глава киевского режима Зеленский выступил с очередной антисоветской и антироссийской инициативой, которая «наверняка поможет» поправить дела на Украине. Но это не диалог о мире, и не поддержка населения. Это… изменение дат всех привычных праздников, чтобы на Украине было не так, как в России.
«Сегодня мы говорили с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря», — написал Зеленский в соцсетях.
Зеленский объяснил, что иногда в календаре случаются путаницы, когда один и тот же день в разные годы используется для празднования сразу нескольких разных праздников. Эти праздники остались с советских времен или появились в первые годы независимости Украины. Однако он не уточнил, какие именно праздники будут перенесены.
Ранее KP.RU сообщил, что предыдущая «великая идея» пришла в голову украинским депутатам 18 декабря — переименовать «копейку» в «шаг».