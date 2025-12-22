Гель-лак зимой может провоцировать расслоение ногтевой пластины на ногах

Ранее, мастер маникюра рассказала о трендах на покрытие в новогоднюю ночь. Главным металлом года становится золото во всех формах: от тончайшей фольги до эффекта «плавленого» металлика. Но как бы ни были важны тренды, ключевое правило 2026 года — персонализация. Маникюр должен быть продолжением вашего стиля, подчеркивать настроение и индивидуальность, пишет aif.ru.