Гель-лак зимой может провоцировать расслоение ногтевой пластины на ногах

Россиянкам посоветовали заменить в зимнее время гель-лак на обычный. Это позволит снизить нагрузку на ногтевую пластину и убережет от ее отслоения.
Тренер учебного центра Елена Лихова рассказала, что покрытие в зимнее время не всегда оправдано. В холода ногти растут медленнее, а гель-лак, оставаясь на ногте длительное время из-за редкой смены педикюра, может давать дополнительное давление на пластину.
В сочетании с плотной зимней обувью возрастает риск отслоения ногтя от ногтевого ложа и травмирования пластины. Причина в том, что гель-лак создает жесткую поверхность.
Так же, могут появиться микротрещины, поэтому лучше отдать предпочтение обычному покрытию.
— Если все же планируете использовать гель-лаки, то стоит делать перерыв между его ноской, чтобы избежать риска повреждения и травмирования ногтевой пластины, — рекомендовала Лихова Газета.ru.
Ранее, мастер маникюра рассказала о трендах на покрытие в новогоднюю ночь. Главным металлом года становится золото во всех формах: от тончайшей фольги до эффекта «плавленого» металлика. Но как бы ни были важны тренды, ключевое правило 2026 года — персонализация. Маникюр должен быть продолжением вашего стиля, подчеркивать настроение и индивидуальность, пишет aif.ru.
А тем временем, цены на процедуры красоты перед Новым годом значительно выросли. В итоге комплекс привычных процедур может подорожать на 30%, сообщает 360.ru.