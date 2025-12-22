Умер Винс Зампелла, создатель Call of Duty и директор франшизы Battlefield

Ранее трагедия произошла в России. 20 декабря умер народный артист РФ, актёр театра и кино Анатолий Лобоцкий. Он скончался на 67-м году жизни. О смерти артиста сообщила его семья. Известно, что Анатолий Лобоцкий долго болел. У артиста был диагностирован рак. Он проходил длительное лечение и перенёс хирургическое вмешательство. Анатолию Лобоцкому удалили часть лёгкого в связи с периферическим раком. Заболевание затронуло и другие органы.