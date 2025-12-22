Умер создатель игр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла

Известный разработчик видеоигр Винс Зампелла, стоявший у истоков легендарных франшиз Call of Duty и Battlefield, погиб в автокатастрофе в Калифорнии. Ему было 55 лет. Об этом стало известно в понедельник, 22 декабря.
Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря, на горной трассе А́нджелес-Крест к северу от Лос-Анджелеса. По данным дорожного патруля, автомобиль, в котором находились Зампелла и пассажир, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Водитель оказался заблокирован в салоне и погиб на месте из-за возникшего пожара. Пассажир, выброшенный из машины при ударе, позже скончался в больнице. Причины аварии устанавливаются.
Зампелла был одной из самых влиятельных фигур в индустрии видеоигр. Он соосновал студию Infinity Ward, подарившую миру первую Call of Duty, а в 2010 году создал Respawn Entertainment, ставшую автором Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order. Под его руководством также создавались игры серии Battlefield, передает NBCLA.