Умер создатель игр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла

Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря, на горной трассе А́нджелес-Крест к северу от Лос-Анджелеса. По данным дорожного патруля, автомобиль, в котором находились Зампелла и пассажир, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Водитель оказался заблокирован в салоне и погиб на месте из-за возникшего пожара. Пассажир, выброшенный из машины при ударе, позже скончался в больнице. Причины аварии устанавливаются.