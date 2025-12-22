Диетолог рассказала, кому вреден холодец

Холодец считается полезным блюдом, особенно если готовить его из нежирного мяса. Однако, некоторым людям употреблять холодец не рекомендуется, об этом заявила в беседе с корреспондентом aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
— Блюдо противопоказано людям с подагрой, заболеваниями печени, желчного пузыря и при выраженной гипертонии из-за содержания пуринов и соли, — объяснила специалист.
По словам диетолога, для приготовления холодца лучше использовать курицу, индейку или телятину. Сочетать блюдо следует с лёгкими соусами на основе йогурта или горчицы без сахара.
Кстати, именно в холодное время время года организму нужно больше коллагена, рассказал ранее RT. Поэтому, зимой рекомендуется чаще варить холодец, он содержит много коллагена и даёт энергию, а также супы из костных бульонов.