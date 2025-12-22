Ветврач Шеляков: мандариновые корки могут вызвать аллергию у собак

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предупредил, что мандариновые и апельсиновые корки опасны для домашних питомцев.
Например, у кошек запах цитрусовых вызывает ярко выраженное отвращение. Эфирные масла вызывают раздражение, поэтому на их основе делают отпугивающие спреи.
От елки, украшенной мандаринами и апельсинами, кошка наверняка будет держаться подальше. А вот если корка случайно окажется в миске, то такой корм животное употребит только в крайнем случае.
А вот собаки реагируют иначе, они чаще роются в мусоре и вполне могут съесть кожуру от мандарина, от голода или из любопытства.
Основная опасность кроется в том, что в кожуре содержится много эфирных масел, к тому же могут быть остатки консервантов, которыми обрабатывают плоды.
— Эти вещества способны вызвать раздражение слизистых, аллергическую реакцию, кашель. Владельцы нередко замечают, как собака после такой «дегустации» усиленно чешет морду — это реакция на раздражение, — говорит ветеринар Газета.ru.
К тому же, на корках может появиться плесень, бактерии, в таком случае есть риск отравления. А вот мякоть без кожуры, но в небольшом количестве, безопасна.
