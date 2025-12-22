Ричмонд
Ветврач Шеляков: мандариновые корки могут вызвать аллергию у собак

А кошки будут избегать елку, украшенную цитрусовыми.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предупредил, что мандариновые и апельсиновые корки опасны для домашних питомцев.

Например, у кошек запах цитрусовых вызывает ярко выраженное отвращение. Эфирные масла вызывают раздражение, поэтому на их основе делают отпугивающие спреи.

От елки, украшенной мандаринами и апельсинами, кошка наверняка будет держаться подальше. А вот если корка случайно окажется в миске, то такой корм животное употребит только в крайнем случае.

А вот собаки реагируют иначе, они чаще роются в мусоре и вполне могут съесть кожуру от мандарина, от голода или из любопытства.

Основная опасность кроется в том, что в кожуре содержится много эфирных масел, к тому же могут быть остатки консервантов, которыми обрабатывают плоды.

— Эти вещества способны вызвать раздражение слизистых, аллергическую реакцию, кашель. Владельцы нередко замечают, как собака после такой «дегустации» усиленно чешет морду — это реакция на раздражение, — говорит ветеринар Газета.ru.

К тому же, на корках может появиться плесень, бактерии, в таком случае есть риск отравления. А вот мякоть без кожуры, но в небольшом количестве, безопасна.

Ранее, президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Уражевский предупредит в беседе с Life.ru, что зимой, когда дороги обрабатывают реагентами для борьбы с гололедом, здоровью собак может быть нанесен серьезный вред. Химические вещества вызывают раздражение кожи и болезненные ощущения у животных.

Кстати, в зимний период нужно скорректировать питание собаки. Но изменения в рационе должны зависеть от уровня активности питомца. Особое внимание следует уделить короткошерстным и бесшерстным собакам, сообщает 360.ru.