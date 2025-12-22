Кокошник, жемчуга, гребень: россиянкам рассказали о стильных новогодних аксессуарах

Чтобы блистать на новогодней вечеринке, россиянкам следует выбирать необычные аксессуары: например, кокошник или жемчужное ожерелье. Об этом сообщил изданию «Газета.Ru» модельер Денис Еремкин.
— Сейчас на пике популярности кокошники-ободки, жемчужные нити, цепочки. Выбирайте лаконичные варианты без излишнего декора. В список трендовых аксессуаров вошел и декоративный гребень — актуальны модели из серебра или золота с эффектом патины, а также контрастные варианты насыщенных цветов, — заявил эксперт.
Еще один стильный аксессуар для новогоднего образа, по словам модельера, платки с люрексом или металлизированной нитью — они добавят нужную праздничность.
Тем временем, в 2026 году мода совершит резкий поворот, передает RT. После долгих лет господства бежевого, карамельного, эспрессо, наступает эра холодных тонов. Фаворитом 2026 года прогнозируется ледяной синий. Сочетать его можно с белым, серым и серебристым.