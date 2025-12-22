Новогоднее шоу устроили студенты БГУИР ребятам из реабилитационного центра для детей-инвалидов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний праздник для детей-инвалидов в Республиканском реабилитационном центре организовали студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Более семи лет БГУИР присоединяется к республиканской акции «Наши дети» и поддерживает ребят, которым особенно важны внимание и забота, в предновогодний период. Так, ректор университета Вадим Богуш в компании студентов отправился в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов, чтобы принести им радость, уют и надежду на чудеса.
Гости вместе с мальчишками и девчонками погрузились в работу творческой мастерской: создавали праздничные фигурки — миниатюрные елочки и варежки. Готовыми изделиями украсили новогоднюю красавицу, а глава университета добавил личное послание с добрыми напутствиями.
Студенты устроили веселое представление с героями из любимых сказок. Не обошлось без приключений: зловредные Баба Яга и Кощей пытались помешать, но дети вместе с взрослыми дружно осыпали их снежками. При такой концентрации добра оно не могло не победить.
Ректор БГУИР поделился впечатлениями: «Очень трогательно видеть восторг в глазах малышей. Взрослые порой забывают о предновогодней магии, а дети в нее свято верят. Такие моменты ценны не только для подопечных центра, но и для самих студентов, которые готовили шоу. Это еще и очень важный элемент для системы воспитания. Ведь каждый ребенок важен для страны, для общества».
Директор центра Людмила Кондрашова рассказала, как подобные встречи влияют на их подопечных. «Подготовка к ним всегда полна волнения, но дети с огромным энтузиазмом участвуют, получая заряд положительных эмоций от гостей и ожидания сюрпризов. В этом году центр отмечает 25-летие, и это повод гордиться: дети не только проходят реабилитацию, но и осваивают профессиональные навыки, поступают в университеты. Среди них и первокурсник БГУИР, который когда-то проходил здесь лечение», — отметила она, приглашая в гости всех, кто приходит с открытым сердцем.
В Беларуси каждый ребенок заслуживает внимания и тепла в эти волшебные дни перед праздниками, никто не должен потерять веру в чудеса — такая задача стоит перед республиканской акцией «Наши дети».-0-