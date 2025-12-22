Новогоднее шоу устроили студенты БГУИР ребятам из реабилитационного центра для детей-инвалидов

Директор центра Людмила Кондрашова рассказала, как подобные встречи влияют на их подопечных. «Подготовка к ним всегда полна волнения, но дети с огромным энтузиазмом участвуют, получая заряд положительных эмоций от гостей и ожидания сюрпризов. В этом году центр отмечает 25-летие, и это повод гордиться: дети не только проходят реабилитацию, но и осваивают профессиональные навыки, поступают в университеты. Среди них и первокурсник БГУИР, который когда-то проходил здесь лечение», — отметила она, приглашая в гости всех, кто приходит с открытым сердцем.