Репродуктолог Майорова: эндокринные нарушения могут быть показанием к ЭКО

Обратиться к врачу следует, если беременность не наступает за год.

Источник: Комсомольская правда

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) проводится в тех случаях, когда пара по разным причинам не может зачать ребенка. При этом, показаниями к ЭКО могут стать не только заболевания половой, но и эндокринной системы, рассказала в беседе с «РИАМО» врач-репродуктолог Ольга Майорова.

— Основные показания к проведению ЭКО: мужской фактор бесплодия, эндометриоз, синдром поликистозных яичников, бесплодие неясного генеза, эндокринные нарушения и другие, — заявила медик.

Специалист уточнила, что женщинам до 35 лет следует обратиться к врачу, если беременность не наступает в течение года регулярной половой жизни. После 35 лет этот период сокращается до шести месяцев.

Ранее «Царьград» привел слова главы Минздрава России Михаила Мурашко, который заявил об увеличении доступности экстракорпорального оплодотворения. По словам министра, за пять лет количество циклов ЭКО возросло на 27%, очередь на процедуру устранена, а в 2024 году родилось более 32 тыс. детей благодаря ЭКО.

Также телеканал 360.ru предупредил, что процедура ЭКО дорогостоящая и болезненная, и нет гарантии успешного зачатия с первой попытки. Неудачи могут серьезно повлиять на ментальное состояние женщины, привести к потере уверенности в себе.

