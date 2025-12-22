Репродуктолог Майорова: эндокринные нарушения могут быть показанием к ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) проводится в тех случаях, когда пара по разным причинам не может зачать ребенка. При этом, показаниями к ЭКО могут стать не только заболевания половой, но и эндокринной системы, рассказала в беседе с «РИАМО» врач-репродуктолог Ольга Майорова.