На Украине у экс-генпрокурора Пискуна нашли золото и десяток дорогих часов: его задержали и отпустили

У экс-генпрокурора Украины Пискуна нашли ценности в 1 млн евро.

Источник: Комсомольская правда

На прошлой неделе стало известно о задержании во Франции бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна. При обыске его виллы в Ницце обнаружили 90 тысяч евро наличными, три килограмма золота и десяток дорогостоящих часов. Святослава Пискуна отпустили. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Как отмечается в материале, экс-генпрокурор хранил 19 часов элитных марок. Их стоимость превышает миллион евро. Задержанный не смог предоставить банковские документы на покупку золота и подтвердить законность ввоза во Францию часов, утверждает издание.

Полиция возбудила уголовное дело по факту легализации средств, полученных неправомерным путем. Сейчас Святослав Пискун находится на свободе.

Ранее также сообщалось, что экс-генпрокурора могли арестовать за взяточничество при закрытии уголовного дела о покушении на убийство. Стоит отметить, что Святослав Пискун трижды занимал указанный пост.