На Украине у экс-генпрокурора Пискуна нашли золото и десяток дорогих часов: его задержали и отпустили

На прошлой неделе стало известно о задержании во Франции бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна. При обыске его виллы в Ницце обнаружили 90 тысяч евро наличными, три килограмма золота и десяток дорогостоящих часов. Святослава Пискуна отпустили. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».