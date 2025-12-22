Логопед объяснила, можно ли исправить дефекты речи во взрослом возрасте

В свою очередь телеканал 360.ru уточнил, что одной из причин речевых нарушений у детей может быть недостаточная подвижность артикуляционного аппарата, вызванная мышечным тонусом. Из-за этого язык не может подняться вверх, а воздушная струя не создает вибрации, что приводит к дизартрии. Ребенок понимает, куда поставить язык, но мышцы ему мешают.