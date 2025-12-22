Логопед объяснила, можно ли исправить дефекты речи во взрослом возрасте

Исправить дефекты речи можно в любом возрасте, однако, у взрослых коррекция проходит сложнее. Об этом «РИАМО» рассказала логопед Ольга Братанова.
Многие взрослые сталкиваются с ситуациями, когда речь меняется: после инсульта, черепно-мозговой травмы, операций. Порой проблема тянется из детства — картавость, шепелявость, заикание. Исправлять сформированную речевую привычку сложнее, чем обучать ребенка, но это не делает задачу невыполнимой, — заявила эксперт.
По словам логопеда, работа со взрослыми строится иначе, чем с детьми, но на той же основе: дыхательная гимнастика, упражнения для разных групп мышц, развитие слухового контроля. Постепенно речь становится более ясной, плавной и свободной.
«Царьград» отметил, что российские ученые придумали способ, который позволит помочь сотням тысяч людей, страдающих нарушениями речи. По данным издания, все оказалось проще, чем кажется. Не нужны сложные медицинские процедуры и операции. Нужна только воля, терпение и усидчивость.
В свою очередь телеканал 360.ru уточнил, что одной из причин речевых нарушений у детей может быть недостаточная подвижность артикуляционного аппарата, вызванная мышечным тонусом. Из-за этого язык не может подняться вверх, а воздушная струя не создает вибрации, что приводит к дизартрии. Ребенок понимает, куда поставить язык, но мышцы ему мешают.