Над небом РФ уничтожены 12 украинских беспилотников

ВС РФ отразили атаку над небом регионов.
В течение трех часов противовоздушная оборона сбила в воздушном пространстве над рядом российских регионов 12 беспилотников Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«ПВО отразила атаку со стороны ВСУ. Сбиты 12 украинских БПЛА: 11 — над акваторией Черного моря, один — над территорией Республики Крым», — рассказало ведомство.
