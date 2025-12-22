Ричмонд
Над небом РФ уничтожены 12 украинских беспилотников

В течение трех часов противовоздушная оборона сбила в воздушном пространстве над рядом российских регионов 12 беспилотников Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

ВС РФ отразили атаку над небом регионов.

«ПВО отразила атаку со стороны ВСУ. Сбиты 12 украинских БПЛА: 11 — над акваторией Черного моря, один — над территорией Республики Крым», — рассказало ведомство.

