Один из создателей «Call of Duty» Винс Зампелла погиб в автокатастрофе

Дорожный патруль Калифорнии сообщил о происшествии с одним автомобилем около 12:45 по местному времени в воскресенье. В результате столкновения на 62-й миле шоссе Анджелес-Крест в районе Алтадины пострадали два человека, один из которых скончался на месте. Как уточняет телеканал, погибшим стал сам Зампелла.
Согласно полиции, машина, за рулём которой находился Зампелла, съехала с дороги и врезалась в бетонное ограждение. После столкновения транспорт загорелся, и водитель оказался заблокирован. Пассажир автомобиля позже умер в больнице, его личность пока не раскрыта.
Зампелла создал такие легендарные игры, как Battlefield 6, Call of Duty, Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2, также Titanfall и Apex Legends.
