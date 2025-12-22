Названа неочевидная причина появления акне

Причин появления акне может быть множество — неправильное питание, стресс, аллергия или пищевая непереносимость. Разница в том, что при аллергии прыщи появятся почти сразу, а при непереносимости — спустя время. Об этом рассказала в беседе с изданием «РИАМО» нутрициолог Алена Вавилова.