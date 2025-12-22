Названа неочевидная причина появления акне

Причин появления акне может быть множество — неправильное питание, стресс, аллергия или пищевая непереносимость. Разница в том, что при аллергии прыщи появятся почти сразу, а при непереносимости — спустя время. Об этом рассказала в беседе с изданием «РИАМО» нутрициолог Алена Вавилова.
— Даже полезные на первый взгляд продукты, например молоко или яйца, могут запускать воспаление и провоцировать высыпания. В отличие от аллергии, где реакция возникает мгновенно, при непереносимости эффект может накапливаться и проявляться лишь спустя дни или недели, — объяснила эксперт.
Собеседница издания уточнила, что избавиться от акне поможет уменьшение количества сахара, фастфуда, продуктов с трансжирами, сухим молоком.
Тем временем RT сообщил, что именно в новогодние праздники чаще всего обостряются гастрит, панкреатит, гипертония, бронхиальная астма. Причины тому — нарушение режима сна и отдыха, обильная еда, зажигательные танцы, нарядная лёгкая одежда при низкой температуре воздуха.