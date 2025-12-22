Токсиколог перечислил напитки, после которых гарантированно похмелье

Во время новогоднего застолья важно употреблять алкоголь в небольших дозах, а также избегать чередование разного вида спиртного. Иначе утро гарантировано начнется с похмелья, об этом предупредил в разговоре с aif.ru токсиколог Константин Сиворонов.
— Не смешивайте разные по крепости и составу напитки. Например, шампанское, затем виски, затем пиво — гарантированная интоксикация и тяжелейшее похмелье, — предупредил специалист.
Он назвал еще одну угрозу за праздничным столом — это закуски с соленьями. Особенно опасны грибы, рыба, мясо — источник ботулизма. Выявить непригодные домашние заготовки можно по вздутым крышами, плесени, неприятному запаху.
Телеканал 360.ru рассказал, что лучший вариант улучшить похмельное состояние — принять таблетку аспирина. Лекарство лучше рассолов связывает продукт распада алкоголя — ацетальдегид — и выводит их организма. А также снимает головную боль.
Кроме того, «Царьград» подчеркнул, что эффективно сократить последствия похмельного синдрома могут вода и полноценная закуска. А наилучшая стратегия для предотвращения похмелья во время праздника заключается в медленном употреблении алкоголя вместе с питанием.