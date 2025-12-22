Стало известно, что на самом деле нужно пить при простуде

Молоко с медом, чай с лимоном или морс из варенья — считается, что именно эти напитки полезнее всего употреблять при простуде и ОРВИ. Так ли это, сообщил в разговоре с aif.ru доктор медицинских наук Константин Добрецов.
— При простуде лучше отдать предпочтение обычной воде. При острой респираторной инфекции оптимально пить тёплую воду — она эффективнее помогает справиться с интоксикацией, которая почти всегда сопровождает ОРВИ, — сообщил медик.
Врач объяснил, что именно вода выводит токсины и уменьшает общую интоксикацию организма, а также стимулирует мочевыделительную систему. Все это помогает почкам активнее выводить продукты распада вирусов и бактерий, а значит, быстрее выздоравливать.
Кстати, гранаты также могут быть полезны при ОРВИ, заболеваниях суставов и сердечно-сосудистой системы, передал RT. Дело в том, что гранат является мощным антиоксидантом и помогает снизить уровень так называемого плохого холестерина.