Welt: в ФРГ удвоилось число отмен поездов дальнего следования с 2020 года

В Германии отменять поезда дальнего следования стали почти в два раза чаще, чем в 2020 году, пишет Die Welt.
«Данные за 2024 год тревожны: процент отмен продолжает расти и сейчас составляет почти 5% для междугородних перевозок. Это означает, что доля отмененных поездов почти удвоилась с 2020 года», — сказано в материале.
Кроме того, по данным издания, в 2024 году частично отменили 7,3% междугородних поездок. Это означает, что почти каждый 14-й поезд не следовал по расписанию на всем протяжении маршрута. При этом в прошлом году только 59% поездов дальнего следования прибыли вовремя, что стало новым минимумом.
Отмечается, что к наиболее распространенным причинам отмены поездок относят нехватку персонала, строительные работы, забастовки и технические несправности поезда или железнодорожных путей.
