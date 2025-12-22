Ричмонд
Welt: в ФРГ удвоилось число отмен поездов дальнего следования с 2020 года

В 2024 году частично отменили 7,3% междугородних поездок в Германии.

Источник: Аргументы и факты

В Германии отменять поезда дальнего следования стали почти в два раза чаще, чем в 2020 году, пишет Die Welt.

«Данные за 2024 год тревожны: процент отмен продолжает расти и сейчас составляет почти 5% для междугородних перевозок. Это означает, что доля отмененных поездов почти удвоилась с 2020 года», — сказано в материале.

Кроме того, по данным издания, в 2024 году частично отменили 7,3% междугородних поездок. Это означает, что почти каждый 14-й поезд не следовал по расписанию на всем протяжении маршрута. При этом в прошлом году только 59% поездов дальнего следования прибыли вовремя, что стало новым минимумом.

Отмечается, что к наиболее распространенным причинам отмены поездок относят нехватку персонала, строительные работы, забастовки и технические несправности поезда или железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что три вокзала в Германии признали худшими в Европе.