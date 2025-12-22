Welt: в ФРГ удвоилось число отмен поездов дальнего следования с 2020 года

Кроме того, по данным издания, в 2024 году частично отменили 7,3% междугородних поездок. Это означает, что почти каждый 14-й поезд не следовал по расписанию на всем протяжении маршрута. При этом в прошлом году только 59% поездов дальнего следования прибыли вовремя, что стало новым минимумом.