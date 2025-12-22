В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее Life.ru писал, что самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Дубая в Екатеринбург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Ашхабада. Причиной стало отключение одного из двигателей. В настоящее время осуществляется подготовка резервного воздушного судна для перевозки пассажиров в Екатеринбург. В период ожидания рейса пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил № 82.