В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В ночь с 22 на 23 декабря в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:17 по московскому времени. Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, ограничения направлены на обеспечение безопасности пассажиров и членов экипажей при перелётах.

Ранее Life.ru писал, что самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Дубая в Екатеринбург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Ашхабада. Причиной стало отключение одного из двигателей. В настоящее время осуществляется подготовка резервного воздушного судна для перевозки пассажиров в Екатеринбург. В период ожидания рейса пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил № 82.

