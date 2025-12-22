В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:17 по московскому времени. Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, ограничения направлены на обеспечение безопасности пассажиров и членов экипажей при перелётах.
Ранее Life.ru писал, что самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Дубая в Екатеринбург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Ашхабада. Причиной стало отключение одного из двигателей. В настоящее время осуществляется подготовка резервного воздушного судна для перевозки пассажиров в Екатеринбург. В период ожидания рейса пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил № 82.
