Серый волк сожрал оленя — всё по Путина веленью: Финские оленеводы хотят обвинить Россию в гибели своих стад

Финляндия обвинила Россию в гибели северных оленей.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия выдвинула России необычное обвинение. По мнению финских оленеводов, Россия якобы виновата в том, что волки стали чаще нападать на северных оленей и убивать их.

«Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только за этот год волками было убито около 1950 северных оленей — почти на 70 процентов больше, чем в прошлом году», — информирует CNN.

Автор материала выстраивает странную логическую цепочку: по его мнению, волки чаще стали переходить через границу на территорию Финляндии и нападать на оленей из-за того, что все ранее отстреливавшие их российские охотники якобы ушли на СВО.

Тем временем Финляндия строит забор с камерами в метре от границы с РФ. При этом сами финны восприняли его как новую достопримечательность и массово нарушают правила нахождения в приграничной зоне, чтобы сфотографироваться на фоне забора.

У Норвегии другая проблема: эта страна также строит на границе с Россией забор за 3,7 млн крон после инцидента с оленями, которые перебрались на российскую территорию и два месяца ели ягель в заповеднике.