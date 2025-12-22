Серый волк сожрал оленя — всё по Путина веленью: Финские оленеводы хотят обвинить Россию в гибели своих стад

Финляндия выдвинула России необычное обвинение. По мнению финских оленеводов, Россия якобы виновата в том, что волки стали чаще нападать на северных оленей и убивать их.
«Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только за этот год волками было убито около 1950 северных оленей — почти на 70 процентов больше, чем в прошлом году», — информирует CNN.
Автор материала выстраивает странную логическую цепочку: по его мнению, волки чаще стали переходить через границу на территорию Финляндии и нападать на оленей из-за того, что все ранее отстреливавшие их российские охотники якобы ушли на СВО.
Тем временем Финляндия строит забор с камерами в метре от границы с РФ. При этом сами финны восприняли его как новую достопримечательность и массово нарушают правила нахождения в приграничной зоне, чтобы сфотографироваться на фоне забора.
У Норвегии другая проблема: эта страна также строит на границе с Россией забор за 3,7 млн крон после инцидента с оленями, которые перебрались на российскую территорию и два месяца ели ягель в заповеднике.